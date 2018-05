Die Sonnenkönigin auf Landgang

Das größte und schwerste Passagierschiff auf dem Bodensee befindet sich in der Werft Fußach. 1,5 Millionen Euro mussten investiert werden, damit das überhaupt möglich ist.

Sie ist 70 Meter lang und bringt 940 Tonnen auf die Waage: Die MS Sonnenkönigin ist Rekordhalterin unter den Passagierschiffen im Bodensee. Am Mittwoch wurde sie nun das erste Mal seit zehn Jahren aus dem Wasser gehoben, wie der “ORF Vorarlberg” berichtet. Der Grund: Das Schiff muss einer TÜV-Prüfung unterzogen werden. Das Unterwasser wird gesäubert und die Stahlschicht des Unterwassers werde vermessen, so der ORF-Bericht. Zudem steht eine Wartung der hinteren Schiffsschrauben an.