Die beliebtesten aber unsichersten Passwörter: Ist Ihres dabei?

"hallo" und "passwort" wird gerne als Passwort verwendet. - © APA

Sollten Sie eines der Passwörter der folgenden Liste nutzen, wird Ihnen geraten, es so schnell wie möglich zu ändern. Denn sie gehören zwar zu den am häufigsten genutzten, gleichzeitig aber zu den unsichersten Passwörtern. Kurios: auch ein Schimpfwort ist unter den Top 10 in Deutschland zu finden.