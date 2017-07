Der Motorsägen-Angreifer von Schaffhausen ist gefasst

Der Kettensägen-Angreifer von Schaffhausen wurde gefasst. - © APA/Polizei

Schaffhausen in der Schweiz kann aufatmen: Der Kettensägen-Angreifer ist gefasst. Die Polizei hat ihn am Dienstagabend in Thalwil im Kanton Zürich verhaftet. Am Mittwoch gibt es um 10.00 Uhr eine Pressekonferenz dazu.