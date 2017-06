Charity Konzert für Familie Kathan

In kürzester Zeit organisierten Heike Lampert und Cornelia Krättli eine Benefizveranstaltung vor dem Jonas Schlössle, um mit Spenden die in Not geratene Familie zu unterstützen.

Die Band „4music“ gab ein Konzert für den guten Zweck und Götzner Bäckereien und Cafés spendierten Torten und Süßspeisen. Fohrenburg „s´Fäscht“ stellte Essen und Getränke für die Konzertbesucher zur Verfügung. Das Team der Schlössle Bar und von Seidl Catering stellte sich in den Dienst der guten Sache. Der gesamte Erlös des Charityabends wird in den nächsten Tagen an Katja und Florian Kathan übergeben. Die beiden Organisatorinnen freuten sich, dass so viele dem Aufruf zum Charity Konzert gefolgt waren.

Auch die Gemeinde Götzis hat in solchen Notfällen ein Budget bereitgestellt. Schon am Freitag wurde die vom Großbrand betroffene Familie in einer sogenannten Notwohnung untergebracht und mit Kleidung, Schuhen und dem Nötigsten ausgestattet. Die Feuerwehr Götzis hatte noch am Tag des Brandes eine Kleider-Sammelstelle eingerichtet. „Es kamen in wenigen Stunden Kistenweise Kleidung, Schuhe, Hilfsgüter und Spielsachen für die Kinder zusammen, dass wir inzwischen einen Aufruf online stellen mussten, keine Sachspenden mehr zu bringen“, berichtet Michael Bolter von der Götzner Feuerwehr. Viel mehr braucht die siebenköpfige Familie nun finanzielle Unterstützung für einen Neuanfang. Neben den Lions Rheintal amKumma hat auch der Verein „Götzner für Götzner“ Unterstützung zugesagt. „Die Sachspenden im Feuerwehrhaus sollen an Carla, Caritas und an das Kinderdorf Vorarlberg weitergeleitet werden“, betont Bolter. Alle Beteiligten zeigten sich von der enormen Solidarität der Bevölkerung beeindruckt.