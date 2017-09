Vorarlberg: Busfahrerin mit Softgun bedroht – Tatverdächtiger auf der Flucht

Update:

Der Unbekannte hat beim Aussteigen aus einem Linienbus in Lauterach zwei Frauen und die Busfahrerin mit einer Softgun bedroht. Beide Frauen erlitten leichte Verletzungen, eine davon eine Platzwunde am Kopf. Der Mann soll eine der Frauen mit Kunststoffkugeln am Kopf getroffen haben. Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr , teilte die Polizei mit. Polizeibeamte seien an allen neuralgischen Verkehrspunkten postiert.