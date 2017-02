Burger King nimmt Vorarlberg ins Visier

Bis 2019 sollen insgesamt 12 Burger-King-Restaurants an Raststätten von Rosenberger in ganz Österreich entstehen, die ersten beiden nach Möglichkeit bereits in der zweiten Jahreshälfte von 2017. Dazu gründeten die TQSR Holding und Development GmbH, der Hauptfranchisee von Burger King, und die Rosenberger Restaurant GmbH ein gemeinsames Joint Venture.

Burger King als Ergänzung

Die Fastfood-Restaurants sollen als Ergänzung zum Angebot der Rosenberger-Raststätten dienen und deren Restaurants nicht ersetzen. Vielmehr plane man eine Neukonzeption der ausgewählten Standorte.

Arbeitsgruppe soll Standorte auswählen

Eine Arbeitsgruppe soll nun innerhalb der nächsten Wochen festlegen, welche 12 Standorte in Frage kommen. Bisher ist Burger King bereits an vier Raststätten vertreten – und auch Hohenems hat scheinbar gute Chancen, bald einen Burger King zu beheimaten.

Hohenems als “starker Standort”

Man müsse noch das Ergebnis der Arbeitsgruppe abwarten, betont Rosenberger. Vonseiten des Franchise-Nehmers scheint Vorarlberg jedoch zu den Favoriten zu zählen. “Wir haben uns die möglichen Raststätten im Vorfeld angesehen und Hohenems ist ein starker Standort”, bestätigt Hartmut Graf von TQSR die guten Chancen für Hohenems. Er erwartet ein Ergebnis der Arbeitsgruppe innerhalb der nächsten acht Wochen.

