Burger King in Vorarlberg: Verhandlungen dauern an

Burger King ist derzeit auf Expansionskurs in Österreich. In den vergangenen Monaten wurden vier neue Standorte eröffnet – einer am Grazer Jakominiplatz, drei in Wien. Bis zum Sommer seien “zumindest drei weitere Neueröffnungen in Österreich geplant und für das zweite Halbjahr ist eine ähnlich Eröffnungsrate angepeilt”.

Burger King auf Wachstumskurs

Insgesamt will man bis 2020 die Zahl der Filialen in Österreich verdoppeln – auch mit 12 zusätzlichen Restaurants in Raststätten von Rosenberger, wie man im Februar ankündigte. Noch heuer sollen in Österreich zumindest zwei Raststätten die ersten Burger King-Filialen eröffnen, zusätzlich zum bestehenden Angebot. Und auch die Raststätte bei Hohenems habe gute Chancen auf eine Filiale der Burgerkette. Der Emser Bürgermeister Dieter Egger sieht eine Ansiedlung von Burger King aber kritisch. Das Interesse hält sich vonseiten der Stadt in Grenzen.

Gespräche mit Asfinag

Bis April hoffte man im Februar auf die Ergebnisse der gemeinsamen Arbeitsgruppe von Rosenberger und TQSR Holding und Development GmbH, der Hauptfranchisee von Burger King. Nun gibt man sich aber noch bedeckt. Man sei noch in Verhandlungen mit der Asfinag, erklärt Jutta Wollner von Rosenberger.

Vonseiten des Autobahnerhalters Asfinag bestätigt man die laufenden Gespräche mit Rosenberger. Zum derzeitigen Zeitpunkt könne man jedoch keine Details zum Inhalt und Verlauf der Verhandlungen geben, bittet Asfinagsprecher Alexander Holzedl um Verständnis.