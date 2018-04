Brillante Hommage an Ennio Morricone

Eindrucksvolle Klänge beim Frühjahrskonzert des MV Concordia im Reichshofsaal.

Ein virtuoses Trompetensolo von Simon Bösch bei „Il Triello“ wurde mit Riesenbeifall belohnt. In dem 1982 erschienenen Werk “Moment For Morricone” verwendet der niederländische Arrangeur Johann De Meij unterschiedliche Themen aus den weltbekannten Filmen „Once Upon a Time in the West“ sowie „The Good, the Bad and the Ugly“ und verschaffte damit der Musik dieses Stils auch in der Blasorchester-Szene große Berühmtheit. Beeindruckend, wie der Musikverein das Werk dann zu Gehör brachte. Erfrischend temperamentvoll mit höchster Präzision und einer entwaffnenden Harmonie im Ensemble intonierten die Instrumentalisten die Hits aus dem Musical „The Phantom of the Opera“ von Andrew Lloyd Webber sowie James Horner´s „Titanic Medley“. Ansteckende Fröhlichkeit und Unbeschwertheit verinnerlichte das Potpourri aus Walt Disney´s „Beauty and the Beast“. Ein anspruchsvoller Konzertabend, der ebenso charmant wie aufschlussreich von Johannes Grabher moderiert wurde, endete mit dem exzellent intonierten Stück „Bohemian Rhapsody“ . Hatten die Zuhörer nach jedem der auf höchstem Niveau gespielten Stücke begeistert applaudiert, schien der Beifall am Ende kein Ende zu finden. Erst nach einer Zugabe durfte das Orchester die Bühne verlassen. (BET)