Birkenwiessteg in Dornbirn nimmt Form an

Der neue Birkenwiessteg nimmt Form an. Die Brücke verbindet bereits die beiden Uferseiten der Dornbirner Ache, die Kosten belaufen sich auf 1,5 Millionen Euro. Ende Mai wird der alte Steg demontiert.

Der gut 50 Jahre alte Birkenwiessteg ist sanierungsbedürftig und nicht breit genug. Die Kosten dafür wären jedoch so hoch, dass sich ein Neubau rentiert, argumentiert die Stadt. Diese wird derzeit umgesetzt und nimmt Form an. Das Brückentragwerk ist bereits an Ort und Stelle, nun entstehen noch die Zugänge.