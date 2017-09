Alarmfahndung in Bregenz

Was wir bisher wissen:

Gegen 15:25 Uhr verständigte eine Person über Notruf die Polizei über einen Raubüberfall in einer Bankfiliale in Bregenz Vorkloster. Der Tathergang ist derzeit noch unbekannt, die Ermittlungen laufen. Der Mann dürfte im Besitz einer Schusswaffe sein und ist und zu Fuß oder mit dem Fahrrad in Richtung Rheinstraße geflüchtet.



Personsbeschreibung: ca. 30 Jahre, blaue Jeanshose, schwarze Jacke, graue Wollkappe.