Achtung! Sturmwarnung für Vorarlberg

Für den Norden Vorarlbergs gilt heute eine Sturmwarnung. Im Bregenzerwald wird es ein sehr stürmischer Tag werden.

Messstation Mellau-Rosstelle wurde am Mittwoch Morgen schon Windspitzen mit 129,5 Km/h gemessen. Am Karren in Dornbirn betrugen die höchsten Windgeschwindigkeiten bereits 90 Km/h. Windpsitzen bis zu 100 km/h sind für den ganzen Norden Vorarlbergs zu erwarten, so die ZAMG . Temperaturschwankungen und Wind werden in den nächsten Tagen außerdem die Lawinengefahr ansteigen.

Susanne Drexel von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik warnt gegenüber den VN: “Am Mittwoch ist in ganz Österreich Sturm angesagt. Vorarlberg wird es dabei am ärgsten erwischen.” Vorarlberg, so Drexel, werde in den kommenden zwei Tagen von drei Fronten heimgesucht. Zuerst ist heute eine Warmfront mit Sturmbegleitung dran. „Es wird vor allem im nördlichen Landesteil Windstärken von bis zu 120 km/h geben“, kündigt Drexel an. Der Orkan könne bis in die Nacht dauern. Dazu gibt es Niederschläge mit einer Schneefallgrenze, die im Laufe des Tages bis auf nahezu 2000 Meter steigen wird. „Die Tageshöchsttemperatur wird im Tal bei circa zehn Grad liegen“, prognostiziert die Wetterexpertin.