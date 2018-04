Abbruch der alten Volksschule

Bei der Volksschule Dornbirn Haselstauden werden in den kommenden Wochen die Bagger auffahren und mit den Abrissarbeiten beginnen.

In den letzten Wochen wurden so unter anderem auch noch die alten Mobilare ausgeräumt und in den kommenden Wochen wird das Gebäude teilweise abgerissen. Bestehen bleibt der Altbau aus dem 19. Jahrhundert sowie die Turnhalle, an welche der Neubau anschließend angrenzen wird. Bei der letzten Stadtvertretersitzung wurden dazu auch die diversen Aufträge vergeben. In weiterer Folge entstehen auf zwei Ebenen drei Lernreviere mit jeweils vier Klassenzimmer sowie den dazugehörigen Lehrerstützpunkten, Garderoben, Sanitärbereich und ein offener Marktplatz. Dazu gibt es begehbare Glasböden, die Tageslicht auch in die unteren Geschosse bringen und im Aussenbereich einen abgesenkten Vorplatz, der als Schularena dient. Die Kosten für die Umbauarbeiten im Haselstauden werden mit 12,5 Millionen Euro beziffert – die Fertigstellung ist für 2020 geplant. MIMA