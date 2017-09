69. Dornbirner Herbstmesse startet am Mittwoch

Die Herbstmesse gilt als die beliebteste Publikumsmesse Vorarlbergs und zieht als solche jährlich mehrere zehntausend Besucher aus der Bodenseeregion an. “Als wirtschaftliche und gesellschaftliche Drehscheibe hat die Herbstmesse für Stadt, Land und Region eine zentrale Bedeutung”, betonte Messe-Geschäftsführerin Sabine Tichy-Treimel im Vorfeld der Eröffnung. Die Messe präsentiere dabei einen Mix aus bewährten Klassikern, traditionellen Elementen und neuesten Produkten.

Livestream von der Eröffnung ab 10:20 Uhr

Besonders breiten Raum nehmen jedes Jahr die Themen “Bau & Energie”, “Wohnen & Einrichten” sowie “Haushalt & Küche” ein. Die Trends und Neuigkeiten zum Wohnen werden in diesem Jahr auf 6.000 Quadratmeter Fläche in den großen neuen Messehallen 11 und 12 dargeboten. “Die zwei Hallen werden zu einem riesigen Einrichtungshaus”, versprach dazu die Themen-Verantwortliche Marietta Fuchs.

Wirtschaftszelt mit “Oktoberfest”

Weitere alljährliche Themenfelder bilden die Bereiche “Ernährung & Genuss”, “Gesundheit & Wellness”, “Mode & Schönheit” sowie “Guter Rat & Information”. Traditionell zum Messe-Angebot gehören unter anderem das Wirtschaftszelt (heuer unter dem Motto “Oktoberfest”), die Modeschau, die Ländle-Halle oder auch Wein aus dem Burgenland.

Zudem bringt etwa der italienische Markt “Bella Italia” landestypische kulinarische Spezialitäten und Bekleidung nach Dornbirn. Einen weiteren Höhepunkt verspricht der Programmpunkt “Kunsthandwerkstraße trifft Bastelwerkstatt”.

FACTBOX

69. Herbstmesse in Dornbirn

6. bis 10. September 2017

Öffnungszeiten: täglich 10 bis 18 Uhr;

Wirtschaftszelt: Mittwoch bis 22 Uhr, Donnerstag, Freitag und Samstag bis 2 Uhr, Sonntag bis 18 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene: 9 Euro

Kinder (6 – 14 Jahre): 4 Euro

Jugendliche (15 – 18 Jahre): 7,50 Euro

Senioren: 7,50 Euro

Nachmittagsticket (ab 15.30 Uhr): 4,50 Euro

ab 18 Uhr gratis Eintritt ins Mohren-Wirtschaftszelt

Ermäßigungen mit der Hyper-Card, der 360-Card sowie dem Vorarlberger Familienpass

Themenbereiche: Ernährung & Genuss | Gesundheit & Wellness | Mode & Schönheit | Guter Rat & Information | Bau & Energie | Wohnen & Einrichten | Haushalt & Küche

Außerdem mit dabei: „Kunsthandwerkstraße trifft Bastelwerkstatt“, Mohren-Wirtschaftszelt, Rummelplatz, Hypo-Modeschau, Ländle-Halle, Burgenland, AK-Kultur-Café, Familienprogramm und der Radler-Treff u.v.m.

Gratis-Anreise mit Bus und Bahn aus ganz Vorarlberg: Gratis An- und Abreise mit Bus und Bahn aus ganz Vorarlberg und im Bahnverkehr von den Grenzbahnhöfen Lindau (D), Buchs, St. Margrethen (CH) und St. Anton a. Arlberg mit dem Messe-Kombiticket – dieses ist in allen Bussen oder an den ÖBB-Automaten erhältlich – oder mit gültiger Messe-Eintrittskarte. Alle, die am Mittwoch und Donnerstag zwischen 10 und 11 Uhr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad anreisen, können die Messe gratis besuchen.