27 Blockbuster die 2017 ins Kino kommen

1. Jennifer Lawrence und Chris Pratt sind allein auf einem rieisigen Raumschiff. Das kann gar nicht ohne Romanze und Action abgehen. Kinostart für “Passengers” ist kurz nach Neujahr am 05.01.2017.



2. Ein Rückkehrer eröffnet das Kinojahr im Jänner. Vin Diesel kehrt als Super-Agent Xander Cage in “xXx 3” ins Kino zurück. Filmstart des Action-Krachers: 19.01.2017.



3. Mit der wahren Geschichte eines Sanitäters, der unbewaffnet in den zweiten Weltkrieg zog und zum Helden wurde, kehrt Mel Gibson als Regisseur von “Hacksaw Ridge” auf die Leinwand zurück. Filmstart: 26.01.2017.



Weitere Kinotipps im Jänner: “Jackie”, “Resident Evil 6”, “Manchester by the Sea”, “Hell or High Water”, “The Great Wall”

4. “The LEGO Batman Movie” – Batman als Legofigur auf der großen Leinwand. Cooler, und lustiger, wird es 2017 kaum werden. Filmstart der animierten Klötzchen-Komödie: 09.02.2017.



5. Es wird wieder heiß im Kinosaal. “Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe”, Teil der zwei der Erotik-Bestseller-Verfilmung, wird ab 09.02.2017 die Gemüter erregen.



6. Ein Kultfilm bekommt einen zweiten Teil – Mit “T2 – Trainspotting” sehen wir auch endlich wieder Ewan McGregor in der Rolle die in zum Star machte. Filmstart: 16.02.2017.



Weitere Kinotipps im Februar: “Fences”, “John Wick – Kapitel 2”, “King Arthur”

7. Ein letztes Mal schlüpft Hugh Jackmann in seine Paraderolle als Superheld Wolverine. In “Logan” herrscht Endzeitstimmung für den Anti-Helden. Filmstart für den letzten Teil der Krallen-Trilogie ist der 02.03.2017.



8. Eine der größten Legenden der Kinogeschichte bekommt einen neuen Film. Und so groß wie in “Kong – Skull Island” war King Kong wohl noch nie. Affiger Filmstart ist am 09.03.2017.



9. Disney wagt sich mit “Die Schöne und das Beast” an eine Realverflimung seines Animations-Klassikers. Emma “Hermine” Watson wird als schöne Belle die Kinobesucher und das Biest ab 16.03.2017 verzaubern.



10. “Ghost in the Shell” – Nicht nur weil Hauptdarstellerin Scarlett Johansson ziemlich nackt sein wird, hat die Realverfilmung des Anime-Klassikers bereits vor ihrem Kinostart am 30.03.2017 für einiges an Diskussionen gesorgt.



Weitere Kinotipps im März: “Silence”, “Der Hunderteinjährige, der die Rechnung nicht bezahlte und …”, “Power Rangers”

11. Im April wird es wieder sehr schnell und sehr laut – Vin Diesel, Dwayne “The Rock” Johnson und Co. lassen in “Fast & Fourious 8” wieder die Reifen qualmen. Filmstart: 13.04.2017



12. “Es gibt zwei Arten von Lebewesen im Universum – die, die tanzen, und die, die es nicht tun” – Superhelden im Weltall und ein genialer Soundtrack, das wird mit Sicherheit auch in “Guardians of the Galaxy – Vol. 2” fukntionieren. Ab 27.04.2017 im Kino.



Weitere Kinotipps im April: “Gold”

13. Darauf hat eigentlich die ganze Menschheit gewartet: “Baywatch” kommt ins Kino. Und der Film dürfte sich deutlich weniger ernst nehmen als die Serien-Vorlage. Ab 11.05.2017 geht es an den Strand.



14. Monster im Weltall, oder “Alien – Covenant”. Ab 18.05.2017 sind wir wieder dem gruselig, grausigsten Xenomorph aller Zeiten auf der Spur. Leider bisher noch ohne einen Trailer.

15. Captain Jack Sparrow torkelt wieder über die Leinwand. Johnny Depp spielt zum fünften Mal den denkwürdigsten Piraten der je die Weltmeere kreuzte. “Pirates of the Caribbean 5 – Salazars Rache” startet am 25.05.2017.



Weitere Kinotipps im Mai: “Weightless”

16. Sie hatte bereits ihren ersten Auftritt an der Seite von Batman und Superman. Am 15.06.2017 startet “Wonder Woman” Gal Gadot an der Seite von Chris “Captain Kirk” Pine ihre Solo-Superhelden-Karriere im Kino.



17. Michael Bay wagt einen fünften Anlauf mit seinen ausserirdischen Robotern “Transformers 5 – The Last Knight” startet am 22.06.2017 in den heimischen Kinos.



Weitere Kinotipps im Juni: “Die Mumie”

18. Spider-Man ist zurück, diesmal unter der Aufsicht von Marvel. In “Spider-Man – Homecoming” wird Highschool-Schüler Peter Parker an der Seite von Tony “Ironman” Stark durch New York schwingen. Filmstart am 06.07.2017.



19. “Banana”: Keiner versteht sie, jeder liebt sie – “Ich – Einfach unverbesserlich 3” bringt ein Wiedersehen mit den Minions und Ex-Superschurke Gru. Ab 06.07.2017 im Kino.



Weitere Kinotipps im Juli: “Bullyparade – Der Film”, “Valerian – Die Stadt der tausend Planeten”

20. Die Affen sind los – Zum dritte Mal. Es darf bezweifelt werden, dass Woody Harrelson als Bösewicht in “Planet der Affen – Survival” mit den intelligenten Primaten fertig werden wird. Zu sehen ab 03.08.2017.



21. Steven King goes Hollywood, again. Mit “Der dunkle Turm” kommt eine lang erwartet King-Verfilmung am 10.08.2017 ins Kino. Idris Elba gegen Matthew McConaughey, man darf gespannt sein. Leider noch zu früh für einen Trailer.

Weitere Kinotipps im August: “Happy Family”

22. “Cars 3” – Rennwagen Lightning McQueen bekommt ein drittes animiertes Abenteuer spendiert. Kassenerfolg klar vorprogrammiert ab 28.09.2017.



23. Wenn der Erfolg des “LEGO Movie” ein Gradmesser ist, dann kann man davon ausgehen, dass auch “The LEGO Ninjago Movie” ein Lacher werden wird. Großartige Synchronsprecher ab 21.09.2017 im Kino am Werk.



Weitere Kinotipps im September: “Victoria and Abdul”, “Submergence”

24. Das könnte ganz groß werden: “Blade Runner 2049” mit HArrison Ford in einer seiner größten Rollen. Mit Ryan Gosling und Altmeister Ridley Scott ist als Produzent an Bord. Filmstartam 05.10.2017.



25. Wir schwingen den Hammer, es wird wieder Zeit für mächtige Superhelden. Thor gegen Hulk in “Thor 3 – Ragnarok”? Aber so schnell wird Marvel das Ende der Welt dann wohl doch nicht heraufbeschwören. Filmstart der Helden-Prügelei ist am 26.10.2017. Leider noch ohne Trailer, dafür erklärt Thor persönlich was er in der Zwischenzeit so getrieben hat.



Weitere Kinotipps im Oktober: “Borg vs. McEnroe “, “Freitag der 13.”

26. Wenn ein Held alleine nicht reicht: DC schickt die “Justice League” mit Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg und Flash ins Rennen um die Zuschauergunst. Ob ein einzelner Film so viel Heldenpower verträgt wird sich ab 16.11.2017 zeigen.



Weitere Kinotipps im November: “Mord im Orient-Express”

27. Vielleicht der Film des Jahres: “Star Wars – Episode VIII” wird das Kinojahr zu einem bombastischen Ende bringen. Wird Episode VIII eine ebenso große familiäre Enthüllung bringen wie einst “Das Imperium schlägt zurück”? Möge die Macht ab 14.12.2017 mit uns sein.



Weitere Kinotipps im Dezember: “Pitch Perfect 3”, “Jumanji ”

(Red.)