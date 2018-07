Zwölfjähriger segelt in Rekordzeit über den Ärmelkanal

Der Franzose Tom Goron schaffte es in 14 Stunden und 20 Minuten von der Isle of Wight nach Cherbourg.

Mit einem Kinderboot segelte der Junge in Rekordzeit über den Ärmelkanal. Für die fast 100 Kilometer von der britischen Insel Isle of Wight bis zum nordfranzösischen Hafen Cherbourg brauchte Tom 14 Stunden und 20 Minuten. Toms Vater war mit einem größeren Begleitboot immer in der Nähe.