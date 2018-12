Zwölf Tickets für die Vorrunde werden vergeben

Mit dem Qualifikationsturnier bei freiem Eintritt wird am Freitag das 23. Sparkasse Hallenmasters 2019 in der Wolfurter Hofsteighalle eröffnet.

Dabei haben zwölf von insgesamt dreißig Mannschaften die große Chance, sich für die am 18. Dezember beginnende Vorrunde und dann für das Mastersturnier ab 26. Dezember zu qualifizieren. Nach der geglückten Premiere versuchen sich heuer gleich elf Junioren-Teams (Unter 18-Altersstufe) neben den 19 1b-Mannschaften über die Qualifikation in das Konzert der Großen hineinzuspielen. „Wir wollen nicht nur den 1b-Teams sondern auch den Junioren die Chance geben, sich für den Hauptbewerb zwischen Weihnachten und Dreikönig zu qualifizieren und für eventuelle Überraschungen zu sorgen. Die Einführung vom Joker gibt den Underdogs diese Möglichkeit für positive Schlagzeilen im Bandenzauber zu schreiben“, sagt Turnierchef Stefan Muxel. „Der sportliche Amateurwert darf nicht verloren gehen, alle Teams gehören bei diesem Großevent dazu“, fügte Muxel hinzu. Bereits in diesem Bewerb werden Siegprämien ausgeschüttet, die Gesamtdotation beträgt fast 12.000 Euro. Am Samstag wird die Gruppenphase der Qualifikation fortgesetzt, am Sonntag werden in drei Finalgruppen die zwölf Aufsteiger ermittelt.