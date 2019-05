Zwölf Goldene für die Karatekas

Bei den 29. Österreichischen Nachwuchsmeisterschaften setzten sich die Vorarlberger Karatekas einmal mehr ausgezeichnet in Szene und sicherten sich unter den 311 Nennungen aus 49 Vereinen aller Bundesländer insgesamt 36 Medaillen.

„Das die 53 Medaillen vom vergangenen Jahr schwer zu wiederholen sind, wussten wir schon im Vorhinein. Aufgrund des weiten Weges und der hohen Kosten der Anreise nahmen dieses Jahr auch noch ein Drittel weniger Sportler an der ÖM teil. Dazu kamen noch die krankheitsbedingten Ausfälle von Hanna Devigil und Kristin Mathis und die im Maturastress befindlichen Sportgymnasiastinnen Patricia Bahledova und Marijana Maksimovic waren keine guten Vorzeichen. Unter diesen ganzen Umständen doch noch so eine Performance der einzelnen Sportler abgeliefert und den zweiten Platz in der Bundesländerwertung halten zu können freut uns als Verband riesig! Die Qualität stimmt und wir wissen, an welchen Positionen wir was verbessern müssen. Wir bleiben dran und freuen uns auf die kommenden Aufgaben“ resümiert Sportdirektor Gerhard Grafoner.