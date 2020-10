Zwölf Eigentumswohnungen entstehen in der Wohnanlage Frutzolen

Mit der Wohnanlage Frutzolen in Rankweil errichtet die Panorama Wohnbau ein weiteres Wohnbauprojekt mit „Wohlfühlgarantie“.

RANKWEIL. Die Firma Panorama Wohnbau mit Sitz in Feldkirch errichtet in Rankweil in Frutzolen eine Kleinwohnanlage mit insgesamt zwölf Eigentumswohnungen und einer Nutzfläche von 830 Quadratmetern. Alle 2- bzw. 3 Zimmerwohnungen sowie zwei schöne Penthouse Wohnungen sind schon verkauft. Größtenteils haben Menschen aus dem Raum Vorderland die neuen Wohnungen erworben. Die neuen Wohnungen sind für die neuen Eigentümer bis Winter 2021 fertiggestellt. Die Wohneinheiten haben teilweise einen Gartenanteil oder großzügige Terrassen mit einem wunderbaren Panorama-Blick. Das Objekt verfügt über einen Lift und bietet sechzehn Tiefgarageneinstellplätze. Die Ausstattung der Wohnungen werden in höchster Qualität erstellt.VN-TK