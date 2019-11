Zwischen Seelsorge und Widerstand

Buch. Gedenkfeier und Buchvorstellung zum bewegenden Leben von Msgr. Georg Schelling.

Im Zuge der Carl Lampert Woche lädt die Katholische Kirche Vorarlberg unter dem Motto „sprachlos“ zu einem Reigen an Gedenkveranstaltungen. Im Fokus stehen jene die in der nationalsozialistischen Diktatur ihrer Sprache beraubt wurden. So auch in der Berggemeinde, wo das bedeutende Wirken des gebürtigen Buchers Georg Schelling, reflektiert wird. Schelling, der 1930 im Innsbrucker Dom die Priesterweihe empfing und nachfolgend u.a. Kaplan in Hohenems war, publizierte gegenüber dem NS – Regime dutzende kritische Beiträge als damaliger Chef des Vorarlberger Volksblattes. Die Konsequenz: Nach dem Anschluss Österreichs im März 1938 wurde der Geistliche in Bregenz verhaftet und ins Konzentrationslager Dachau überführt. Als KZ – Häftling blieb er allerdings nicht sprachlos, sondern rettete als Lagerkaplan und nachfolgend Lagerdekan vielen durch Verhandlungen das Leben.