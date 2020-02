Zweites ÖM-Gold für Amanda Salzgeber

Nach Gold im Super-G stand die Tochter von Anita Salzgeber-Wachter in der Abfahrt auch ganz oben

Der Erfolgsrun von der Montafonerin Amanda Salzgeber geht weiter: Nach der Medaillensammlung bei den Jugendspielen in Lausanne gibt das Talent auch bei den Jugend-Titelkämpfen in Jerzens Vollgas. Silber im Slalom und Gold im Super-G. Nun stand Amanda Salzgeber auch in der Abfahrt auf dem obersten Treppchen (1:55,10) zehn Hundertstel vor Selina Stecher. Sie entwickelt sich nicht nur in den technischen Disziplinen großartig weiter, auch in den Speed-Bewerben ist Amandan Salzgeber eine "Nummer"