Zweites Leben: Gut Erhaltenes bei den Re-Use-Sammeltage abgeben

Sich von geliebten Gegenständen zu trennen, ist schwer. Auch wenn man sie eigentlich nicht mehr braucht. Für den Abfall sind sie oft zu schade.

Die Re-Use-Sammeltage von 28. Mai bis 5. Juni bieten die Gelegenheit, diese gut erhaltenen Haushaltswaren und funktionierenden Elektrogeräte weiterzugeben und ihnen ein zweites Leben zu schenken. Caritas, Integra und Lebenshilfe Vorarlberg bereiten sie auf und verkaufen sie günstig in ihren Shops.

Der alte Mixer liegt unbenutzt im Keller. Der ausgediente Kinderwagen ist schon lange in der Garage im Weg. Die Porzellanfigur passt nicht mehr so richtig zur neuen Einrichtung. Zum Wegwerfen sind diese Dinge oft zu schade und so verstauben sie dort, wo man sie vor Monate abgestellt hat. Dabei könnten andere Menschen noch gut etwas damit anfangen.