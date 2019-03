Zweites EM-Silber für Bettina Plank in zwei Jahren

Die Feldkircherin Bettina Plank (27) ist wie im Vorjahr wieder Vize-Europameisterin im Karate in der Kumite-Klasse bis 50 Kilogramm.

Die Enttäuschung über Silber wird wohl bald der Freude über die direkte Qualifikation für die European Games in Minsk (21. bis 30. Juni) weichen. Neben Bettina Plank hat sich in Guadalajara Teamkollege Stefan Pokorny, der in der Klasse bis 67 Kilo Bronze holte, als zweiter österreichsicher Karateka für die Spiele in Weißrussland qualifiziert.