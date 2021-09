Zweites deutsches Triell beginnt mit Aussagen zu Koalitionen

Zwei Wochen vor der Bundestagswahl sind die Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen am Sonntagabend zu ihrer zweiten TV-Konfrontation aufeinander getroffen. Der Auftakt der Diskussion von Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock stand im Zeichen von Koalitionsaussagen. Laschet schloss eine Koalition seiner Union mit der rechtspopulistischen AfD und der Linken aus. SPD-Kandidat Scholz betonte die Nähe zu den Grünen, ohne die Linke als Partner auszuschließen.

Baerbock wollte sich zum Auftakt im Kanzlerrennen nicht geschlagen geben. Sie "kämpfe für eine Regierung unter Grünen-Führung", sagte sie. Sie wolle einen echten Aufbruch. Die Grünen sind in den vergangenen Wochen in den Umfragen auf den dritten Platz zurückgefallen, nachdem sie noch zu Jahresbeginn deutlich vor der SPD an zweiter Stelle gelegen waren. Entsprechende Umfragewerte hatten dazu geführt, dass die insgesamt drei Fernsehkonfrontationen der Kanzlerkandidaten erstmals in Form eines Triells abgehalten werden. Bei vergangenen Wahlen hatten jeweils nur die Kandidaten von Union und SPD miteinander gestritten.