Zweiter Wälderklub für einen Abwehrspieler

Nach Bizau spielt Alexandar Petkovic nun in der Junkerau

Von 2014 bis 2016 spielte der Doppelstaatsbürger Alexandar Petkovic (24) schon im Bregenzerwald und wurde mit Bizau Vorarlbergligameister. Jetzt kehrt der Verteidiger, der schon bei FC Dornbirn und Altach Juniors viele Saisonen kickte, in den Bregenzerwald zurück. Allerdings wird Petkovic für den Wälder-Rivalen FC Brauerei Egg die Schuhe schnüren. „Ich freue mich sehr auf die Aufgabe im Bregenzerwald. Bei jeder Station lernt man neue Sachen dazu. Es gefällt mir, wie Denis, mein neuer Trainer, Fußball spielen lässt. Ich bin hochmotiviert und will mit dem FC Brauerei Egg in der neuen Saison das Bestmögliche erreichen“, so der 24-Jährige.