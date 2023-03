Zweiter Tabellenplatz für Wolfurts Volleyballer

Sieg und Niederlage für die Hofsteiger.

„Das war eine lockere Partie!“ Besser konnte Kapitän Flo Winder das einseitige Kräftemessen in Bleibug nicht beschreiben. Von Beginn waren die Gäste haushoch überlegen. Nur im zweiten Satz war am Beginn etwas der Schlendrian drinnen. Bei dem Rückstand von 1:7 nahm Spielertrainer Kempf die notwendige Auszeit. Von da weg waren wieder die Wölfe am Drücker, holten Punkt um Punkt auf und gewonnen auch noch diesen Satz klar. Danach war das Spiel entschieden. Ohne sich groß anstrengen zu müssen wurden 3 Punkte nach Hause gespielt.