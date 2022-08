Zweiter Sieg ist machbar: Austria Lustenau gegen Hartberg auf drei Punkte aus

Nach zwei Auswärtspartien tritt die Mader-Truppe gegen die Steirer an.

SC Austria Lustenau – TSV Hartberg Sonntag, 14.08.2022, 17:00 Uhr, Reichshofstadion

Das Austria-Match im Liveticker

Der TSV Hartberg blieb in der Aufstiegssaison 2017/18 gegen den SC Austria Lustenau in der 2. Liga ungeschlagen (3S 1U) – auswärts wurden beide Duelle gewonnen.

Der TSV Hartberg gewann in der Bundesliga nur eines der 12 Spiele gegen Aufsteiger – am 20. Oktober 2019 mit 1:0 gegen die WSG Tirol. Die Steirer blieben nur bei diesem Sieg ohne Gegentor und kassierten gegen Aufsteiger im Schnitt 1,9 Gegentore pro Spiel.

Der SC Austria Lustenau gewann in der Bundesliga das Heimspiel gegen die WSG Tirol am ersten Spieltag (2:1). Die ersten zwei Heimspiele einer BL-Saison gewannen die Vorarlberger noch nie, zwei BL-Heimsiege in Folge feierte Lustenau zuvor nur im Herbst 1999 und August 1997 – mehr nie.

Der SC Austria Lustenau gewann 54% der Zweikämpfe – nur der SK Austria Klagenfurt (57%) mehr in dieser Saison der Bundesliga. Lustenau bestritt 331 Zweikämpfe – so viele wie kein anderes Team 2022/23.

Hartberg-Keeper Rene Swete hatte sechs klärenden Aktion vor dem eigenen Strafraum (Keeper Sweepings) und damit so viele wie kein anderer Torhüter in dieser Saison der Bundesliga. Seine 161 Ballaktionen stellen ebenfalls den Höchstwert eines Torhüters in der Saison 2022/23 dar.

Drei Wochen nach dem erfolgreichen Auftakt in die neue Bundesliga-Saison bestreitet die Austria am Sonntag wieder eine Partie auf heimischen Rasen. Zu Gast im Reichshofstadion ist der TSV Hartberg aus der Steiermark.

Gegner – TSV Hartberg

Mit einem vollen Erfolg startete ebenso der TSV Hartberg erfolgreich in die Spielzeit 2022/23. Die Steirer behielten vor eigenen Fans in Runde eins gegen den SCR Altach mit 2:1 die Oberhand. Auf weiteren Punktezuwachs musste der TSV seither aber warten. In den folgenden Partien unterlagen die Hartberger der WSG Tirol (1:2) sowie dem FC Salzburg (0:2). Chefcoach Markus Mader erwartet einen Gegner, der Grün-Weiß alles abverlangen wird: „Die Hartberger sind sehr schwer einzuschätzen. Sie haben in den drei Spielen bis dato viel Verschiedenes probiert. Wir wissen also nicht, was am Sonntag auf uns zukommt.“ In der vergangenen Saison belegte die Auswahl von Trainer Klaus Schmidt den neunten Tabellenplatz und hielt nach einem Herzschlagfinale mit einem Zähler Vorsprung auf den FC Admira Wacker die Klasse. Ein wichtiger Akteur kam den TSV kürzlich abhanden: Kreativspieler Donis Avdijaj folgte dem Ruf seines ehemaligen Lehrmeisters Franco Foda und wechselte kürzlich über die Landesgrenzen zum FC Zürich.

Die Austria

Grün-Weiß ist nach dem erstmaligen Punktgewinn in Hütteldorf gewillt, im zweiten Heimspiel der Saison abermals zu punkten. „Die Partie bei Rapid war natürlich ein Riesenerlebnis für uns alle. Das ganze Drumherum, 18.000 Zuschauer im Stadion, davon hunderte aus dem Ländle. Es war für uns ein echtes Highlight.“ Markus Mader und sein Trainerteam können gegen den TSV Hartberg nahezu aus dem Vollen schöpfen. Während sich Daniel Tiefenbach nach seinem Kreuzbandriss in der Reha befindet, kehrte Adriel Silva zuletzt in das Mannschaftstraining zurück und stand bei den Amateuren in der Vorarlbergliga auch wieder auf dem Platz. Mutig wie nach der Pause bei Rapid will Mader seine Schützlinge auch am Sonntag gegen den TSV Hartberg sehen: „Mit einer Leistung wie in der zweiten Halbzeit gegen Rapid können wir aber gegen Hartberg mithalten. Wir freuen uns schon sehr auf das nächste Heimspiel im Reichsofstadion“.

Stadionöffnung ist um 15.30 Uhr. Natürlich gibt es noch Karten an der Tageskasse. Wir empfehlen aber, sich jetzt noch schnell die eigene Saisonkarte zu sichern. Saisonkarten können im Austria-Büro oder an der Stadionkassa gekauft werden.

Weinfest mit Livemusik nach dem Spiel:

Nach der Partie findet im Austria-Dorf ein Weinfest statt. Weinschatz Höchst, der Winzerhoff Kiss und die Weinremise Hörbranz verzaubert die Besucher mit dem Geschmack verschiedener Weine, die Band Soko 3 wird mit Livemusik für gute Stimmung sorgen.

Bundesliga 2022/2023

4. Spieltag 13./14. August)

FK Austria Wien – WSG Tirol 2:1 (1:0); SK Austria Klagenfurt – SV Ried 1:0 (0:0); SK Sturm Graz – Cashpoint SCR Altach 4:0 (1:0); SC Austria Lustenau – TSV Hartberg Sonntag 17 Uhr; LASK Linz – SK Rapid Wien Sonntag 17 Uhr; FC RB Salzburg – Wolfsberger AC Sonntag 17 Uhr;

Tabelle: 1. Sturm Graz 8; 2. Lask 7; 3. Rapid Wien 7; 4. Salzburg 6; 5. Klagenfurt 4; 6. Austria Lustenau 4; 7. Ried 4; 8. Tirol 4; 9. Altach 4; 10. Hartberg 3; 11. WAC 2; 12. Austria Wien 1;

5. Spieltag (20./21. August)