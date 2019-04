Zweiter Sieg im Frühjahr für den FC Langenegg

Die Wälder setzten sich nach dem Heimsieg gegen Reichenau auch beim SK Bischofshofen durch.

Langenegg. Nach den beiden Auswärtsniederlagen in Seekirchen (0:2) und Grödig (2:4), nach denen man im Lager der Wälder den vielen vergebenen Torchancen nachtrauerte, klappte es in den vergangenen zwei Partien weit besser. Im Heimspiel gegen die SVG Reichenau feierte das Team von Trainer Klaus Nussbaumer einen knappen aber verdienten 2:1-Erfolg. Kevin Bentele (52.) und Andreas Röser (60.) brachten die Vorderwälder mit 2:0 in Führung, den Tirolern gelang kurz vor Schluss (88.) noch eine Resultatskosmetik.