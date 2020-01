Zweite Tochter von Gold Anita am Sprung in den ÖSV

23 Vorarlberger Skiläufer, darunter Angelina Salzgeber hoffen bei den ÖSV Testrennen auf ein gutes Ergebnis

Der Vorarlberger Skiverband hat für die von Donnerstag bis Samstag am Kreischberg stattfindenden ÖSV-Schülertestrennen insgesamt 23 Läuferinnen und Läufer nominiert. Für den VSV-Schülerverantwortlichen Marcel Schoder ist besonders wichtig, „dass die Läuferinnen und Läufer die Trainingsleistungen in die Rennen umsetzen können. Wenn dies gelingt, werden wir einige Platzierungen im Vorderfeld erreichen.“ Die VSV-Schüler haben sich in den letzten Wochen in Damüls, in der Silvretta Montafon und in Lech auf die Rennen vorbereitet.



Schülertestrennen am Kreischberg

Programm

Donnerstag (23. Jänner): Riesentorlauf

Freitag (24. Jänner): Slalom

Samstag (25. Jänner) Parallelriesentorlauf



VSV-Kader

U13 (4)

Brandstetter Rosina (WSV Braz)

Leo Bereuter (SV Mellau)

Mika Schaefer (SC Gargellen)

Luis Acker (SC Klaus-Weiler)



U14 (7)

Antonia Muxel (SV Rheute)

Elena Mathis (SV Hohenems)

Marie Therese Haller (SV Casino Kleinwalsertal)

Rubina Amann (WSV Tschagguns)

Christopher Lisch (SV Sulz Röthis)

Leo Heim (SV Casino Kleinwalsertal)

Adrian Vonbank (WSV Tschagguns)



U15 (7)

Leonie Lussnig (SC Klaus-Weiler)

Lorena Jenni (WSV Koblach)

Noemi Lampert (SV Hohenems)

Brody Kapeller (SC Arlberg Lech)

Jonas Schäfer (WSV Raggal)

Kilian Lercher (SV Tosters)

Moritz Zudrell (WSV Silbertal)



U16 (5)

Angelina Salzgeber (WSV Bartholomäberg)

Filippa Acker (SC Klaus-Weiler)

Leonie Zegg (SC Arlberg Lech)

Victoria Olivier (WSV Au)

Jonathan Bischof (WSV Nenzing)