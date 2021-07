Zweite starke Neue für die SPG Altach/Vorderland

Die ÖFB Nationalspielerin Julia Kofler wechselt zum Frauen Bundesligist.

Kofler wechselte im Sommer 2018 vom SK Sturm Graz nach Norddeutschland zum SV Werder Bremen, wo sie sowohl in der 1. als auch in der 2. Bundesliga insgesamt 44 Pflichtspiele bestritt. Zuvor wurde sie im Nachwuchs der SV Spittal/Drau/SV Rothenthurn ausgebildet.

Tobias Thies, Sportlicher Leiter: „Es freut uns sehr, dass mit Julia Kofler eine weitere hochtalentierte junge Österreicherin unsere Mannschaft verstärkt. Julia hat früh den Weg ins Ausland eingeschlagen und durfte, trotz ihrer 22 Jahre, schon einiges an Erfahrung sammeln. Die letzten Tage im Probetraining haben gezeigt, dass Julia sowohl sportlich als auch menschlich eine Bereicherung für unsere Mannschaft ist und wir ihr eine wichtige Rolle in unserem Team zutrauen.“

Julia Kofler: „Es ist zu spüren, dass sich hier in Altach etwas entwickelt. Die Bedingungen und Gegebenheiten sind top, weshalb ich mich sehr freue, ab dieser Saison für die SPG SCR Altach / FFC Vorderland aufzulaufen. Ich hoffe, dass ich meine Erfahrung und Qualität, die ich in den letzten drei Jahren in der deutschen Bundesliga ergattern konnte, in die Mannschaft einbringen kann. Ich kann es kaum erwarten, bis die Saison losgeht und ganz besonders freue ich mich auf unser erstes Heimspiel in der CASHPOINT Arena.“