Zweite Saisonhälfte beginnt mit Spielen in Schwechat

Dornbirns Baseballer treffen auf starkes Team der Blue Bats.

Dornbirn. Die zweite Saisonhälfte beginnt für die Indians am kommenden Samstag mit zwei Spielen in Schwechat gegen die Blue Bats.

Die Niederösterreicher konnten zuletzt drei Spiele für sich entscheiden und haben bereits jetzt so viele Siege wie in der gesamten letztjährigen Saison auf ihrem Konto. Die Blue Bats sind im zweiten Jahr der Ligazugehörigkeit nun so richtig angekommen. Auf Seiten der Indians wird erstmals Shotaro Usui auflaufen. Der 25-jährige Pitcher aus Japan wird Andriu Marin ersetzen, der die Indians verletzungsbedingt früher als ursprünglich geplant verlassen hat. Michael Salzmann, der seine Knöchelverletzung überstanden hat, wird Coach Luttor wieder zur Verfügung stehen.