Zweite private Mission zur Raumstation ISS gestartet

Mit der zweiten komplett privaten Mission ist eine vierköpfige Crew für rund zehn Tage in den Weltraum aufgebrochen. Die Crew startete am Sonntag an Bord einer "Dragon"-Kapsel des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA mitteilte.

Die frühere NASA-Astronautin Peggy Whitson, der Ex-Rennfahrer John Shoffner sowie die saudi-arabische Astronautin Rayyanah Barnawi und ihr Kollege Ali Alqarni werden am Montag an der Internationalen Raumstation ISS erwartet. Dort sollen sie im Rahmen der sogenannten "Axiom-2"-Mission rund zehn Tage bleiben und wissenschaftliche Experimente durchführen. Im April 2022 war mit "Axiom-1" erstmals eine komplett private Mission zur ISS durchgeführt worden.