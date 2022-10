Zweite Niederlage in Folge für den SC Hohenems

Die Schmidle-Truppe verlor in Kufstein.

Im Schlager der Gruppe West trafen der HC Kufstein und der SC SAMINA Hohenems aufeinander. Beide Teams hatten zuletzt Derby-Niederlagen - die Dragons gegen Kundl und die Steinböcke gegen die VEU Feldkirch - hinnehmen müssen. Von Beginn entwickelte sich in der Eisarena Kufstein ein flottes Match mit vielen guten Aktionen auf beiden Seiten. Die Dragons erwischten den besseren Start: Herbert Steiner ließ die Fans mit seinem Tor nach zwei Minuten und 43 Sekunden zum 1:0 jubeln. Das Team von Head Coach Bernd Schmidle schlug zurück und kam durch Thomas Auer in Minute sieben zum Ausgleich. Leevi Ahonen sorgte in Minute 16 mit dem 2:1 für die erneute Kufsteiner Führung.

Im zweiten Abschnitt erhöhte das Team von Head Coach Ivo Novotny noch einmal die Schlagzahl und spielte phasenweise groß auf. In Minute 26 zog Robert Schopf ab und traf zum 3:1 für die Kufsteiner. Als Philipp Sappl nach einer schönen Kombination in Minute 28 auf 4:1 stellte, verwandelte sich die Eisarena Kufstein in ein Tollhaus. Der Schlussabschnitt verlief zunächst sehr zum Gefallen der Kufsteiner Fans. Die Dragons verwalteten geschickt den Vorsprung und spielten Minute für Minute trocken herunter. Aber die Hohenemser sind nicht dafür bekannt, früh die Flinte ins Korn zu werfen. Verteidiger David Slivnik hauchte dem HSC mit dem 2:4 in Überzahl neue Hoffnung ein. Das Spiel blieb spannend, am Ende nahm Hohenems-Coach Schmidle Goalie Matthias Fritz, der in Minute 35 für den verletzten Karlo Skec gekommen war, vom Eis. Die Dragons ließen nichts mehr anbrennen und gewannen mit 4:2.