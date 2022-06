Zweitägiges Dressurturnier am Pferdehof Bösch in Rankweil

Sechzig Reiter aus drei Nationen werden am Start erwartet.

RANKWEIL. In den ersten beiden Wochenenden im Juli rückt am Pferdehof Bösch im Reitweg in Rankweil der Pferdesport wieder in den Mittelpunkt. Den Beginn macht am Samstag und Sonntag, jeweils ab 8 Uhr, das Turnier in der Disziplin Dressurreiten. Sechzig Teilnehmer mit achtzig Pferden aus drei Nationen Schweiz, Deutschland und Österreich werden am Start erwartet. In mehreren Kategorien wie beispielsweise in den lizenzfreien Bewerben bis zur zweithöchsten Klasse im Dressur kämpfen die Pferdesportler um den Sieg. Am Samstag ab 19 Uhr gibt es für die Athleten eine Kür mit Musik zu absolvieren, danach findet ein Reiterhock mit einem DJ statt. Der Hauptbewerb geht am Sonntag ab 15 Uhr über die Bühne. Die gesamte Vorarlberger Elite trifft auf starke ausländische Konkurrenz. Die Dornbirnerin Teresa Rhomberg-Reichelt kommt als frischgebackene Landesmeisterin im Dressur in der allgemeinen Klasse nach Rankweil und gilt auch hier als Favorit auf den ersten Rang. Annika Schratter aus Weiler gewann vor wenigen Tagen die LM im Dressur der jungen Reiter und will vor heimischen Publikum ebenfalls glänzen. Fortgesetzt und abgeschlossen wird das Turnier am Pferdehof Bösch am Freitag 7. bis 10. Juli mit einem großen Bewerb im Springreiten.VN-TK