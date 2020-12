"Zweitägige Corona-Testaktion erfolgreich abgeschlossen“

Die Weihnachtstestungen wurden am Donnerstagmittag erfolgreich abgeschlossen.

Die kostenlose Corona-Testaktion von Land und Vorarlberger Ärztekammer für Familien, die rund um die Feiertage zur Risikogruppe zählende Angehörige besuchen oder einladen, ist am Donnerstagmittag erfolgreich abgeschlossen worden, geben Landeshauptmann Markus Wallner und Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher bekannt. Ein großes Dankeschön sprechen sie den rund 70 Ärzten aus, die ehrenamtlich die Tests durchgeführt haben, sowie dem ärztlichen Hilfspersonal, den Mitarbeitenden aus den Spitälern, Rot-Kreuz-Mitarbeitenden, Wasserrettungsmitgliedern und Gemeindebediensteten, die zum Gelingen der Aktion beigetragen haben. „Einen Dank haben sich zudem all jene verdient, die zum Schutz ihrer Liebsten an der Testaktion teilgenommen haben“, betonen Wallner und Rüscher.