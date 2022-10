Zweistelliger Heimsieg für den RHC Wolfurt

10:2-Erfolg für die Hofsteig-Mannschaft gegen Genf.

Im zweiten Heimspiel der Nationalliga B konnte der RHC Wolfurt den zweiten Sieg verbuchen. Mit 10:2 war der Auftritt in der HockeyArena eine klare Angelegenheit für Arnau Dilme & Co., der Andorraner eröffnete den Score bereits in der dritten Spielminute. Kilian Laritz doppelt und nochmals Dilme erhöhten 10 Minuten später auf 4:0, Genf reagierte durch einen Torhüterwechsel doch die Hoffnung erlosch durch

weitere Treffer von Arnau Bertran und Jean Carlos Levay-Theurer.