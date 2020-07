Zweimal Remis für die Ländle Teams

Am vorletzten Spieltag trennten sich Austria Lustenau und Wacker Innsbruck mit einem 1:1-Remis. Auch der FC Dornbirn holte mit dem 1:1 gegen die Young Violets einen Punkt.

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge gegen Steyr und Kapfenberg wollte die Lustenauer Austria heute im Westderby bei Wacker Innsbruck nachlegen. Für Ronivaldo und Grujcic ging es dabei am vorletzten Spieltag gegen den zukünftigen Arbeitgeber - beide wechseln im Sommer nach Innsbruck.

Die Hausherren kamen am heutigen Tag besser in die Partie und hatten auch die ersten Chancen. Diese blieben jedoch ungenutzt. Die Austria benötigte rund eine halbe Stunde, um selbst besser ins Spiel zu finden. Da Ronivaldo, Ranacher und Wallace ihre Chancen aber nicht nutzen konnten, ging es mit dem 0:0 in die Pause.

Lustenau verspielt Führung

In der zweiten Halbzeit plätscherte die Partie ohne große Höhepunkte bis zur 66. Minute dahin. Dann aber kam Ronivaldo und sorgte mit einem unhaltbaren Schlenzer für das 0:1. In weiterer Folge schienen die Gäste ungefährdet den Sieg nach Hause zu bringen. Doch ein schwerer Abwehrfehler brachte die Tiroler zurück ins Spiel - Gallè sorgte für das 1:1. Und da der eingewechselte Steinwender die letzte gute Chance auf den Sieg ausließ, endete die Partie mit einem 1:1-Remis. Für die Austria endet die Saison nächste Woche zu Hause gegen Amstetten

Auch Dornbirn mit Remis

Für den FC Dornbirn ging es im letzten Heimspiel der Saison gegen die Young Violets der Austria Wien. Nach einer schwachen Anfangsphase beider Teams gingen die Gäste in der 28. Minute durch Keles mit 0:1 in Front. Doch nur fünf Minuten später gelang Fridrikas aus kurzer Entfernung der Ausgleich. In der zweiten Halbzeit änderte sich nicht viel am Spielgeschehen - beide Mannschaften neutralisierten sich großteils gegenseitig und ließen nicht allzu viele Chancen zu. Folgerichtig endete das Spiel mit einem gerechten 1:1-Remis. Für die Rothosen geht es zum Abschluss nächste Woche zu Blau Weiß Linz.