Zweimal Heimrecht für VC Wolfurt

Nach dem Doppelwochenende in Wien, wartet bereits der nächste Doubleheader auf die Wölfe. 4 Spiele in 8 Tagen + ca 1200km Fahrtstrecke nach Wien und retour geht an die Substanz. In dieser Hinsicht war die nicht ganz gewollte Mannschafts-Rotation in Wien vielleicht hilfreich, auch wenn nur 1 Punkt für die Tabelle dabei herausgeschaut hat.