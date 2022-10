Zweimal Heimrecht für den EC Bregenzerwald

Mit einem Auswärtssieg in Linz schafften die Wälder den Sprung auf Platz sechs.

Am Mittwoch hatte der EC Bregenzerwald in Linz bei den Steel Wings dann das bessere Ende für sich und ging als 4:2-Sieger vom Eis. In die Torschützenliste konnten sich Roberts Lipsbergs (12.,60./empty net), Felix Zipperle (25.) und Fabian Ranftl (57.) eintragen lassen.

Am kommenden Samstag, 15. Oktober bekommen es Waltteri Lehtonen & Co., die sich mit dem Sieg auf Rang sechs verbesserten, ab 19.30 Uhr in der Dornbirner Messeeishalle mit den zweitplatzierten Unterland Cavaliers zu tun, am Mittwoch, 19. Oktober gastiert dann das Schlusslicht vom HC Meran im Ländle. Face-off ist ebenfalls um 19.30 Uhr.