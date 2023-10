Zweimal geführt, zweimal verloren

Der EC Bregenzerwald musste gegen Cortina und Lustenau trotz starkem Beginn die Segel streichen.

Andelsbuch/Dornbirn. Die Wälder Eishockeycracks verließen zuletzt zweimal hintereinander als Verlierer das Eis. Besonders bitter daran ist, dass sie in beiden Partien einen Zweitorevorsprung aus der Hand gaben. Gegen die S.G. Cortina setzte es trotz einer 2:0-Führung, für die Julian Zwerger (26., 54.) verantwortlich gezeichnet hatte, eine 2:3 Heimniederlage im Penaltyschießen – die erste in dieser Saison.

Damit fielen Kapitän Richard Schlögl & Co. auf Platz sieben in der Alps Hockey League zurück. Am kommenden Freitag steht das nächste Heimspiel auf dem Programm. Ab 19.30 gastiert das seit sechs Spielen punktelose KAC-Future Team (15.) in der Dornbirner Messeeishalle. Beim Hinspiel in Klagenfurt mussten sich die Wälder mit 2:5 geschlagen geben, weshalb sie auf Revanche brennen.