Zweikampf um die „Winterkrone“

Fernduell zwischen dem FC Rotenberg und dem FC Lauterach.

Lingenau. Der zweitplatzierte Zima FC Rotenberg feierte am vergangenen Wochenende den siebten Meisterschafssieg in Folge in der VN.at-Eliteliga. Die Elf von Trainer Klaus Nußbaumer schoss den Tabellennachbarn Admira Dornbirn (3.) mit 4:0 vom heimischen Platz. Weil auch der Leader Intemann FC Lauterach seinen Erfolgslauf mit Sieg Nummer sechs beim FC Hard fortzusetzen vermochte, bleibt das Duell um den Herbstmeistertitel bis zur letzten Runde im Herbstdurchgang spannend.