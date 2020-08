Zweijähriger stürzt aus 3. Stock - lebensgefährlich verletzt

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Montagabend in Thüringerberg. Ein zweijähriger Bub stürzte aus einem Fenster im 3. Stock. Er wurde lebensgefährlich verletzt.

Eine 38-jährige Frau hielt sich am Montagabend gemeinsam mit ihren Kindern in ihrem Wohnhaus in Thüringerberg auf. Als das jüngste Kind müde wurde, begab der zweijährige Bub sich selbständig ins Schlafzimmer im 3. Obergeschoss, während die 38-Jährige in der Küche das Abendfläschchen herrichtete.