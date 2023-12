Zweig für Zweig im Kreis

Rankweiler Adventkranzbinden war wieder ein voller Erfolg.

RANKWEIL. In nahezu jedem Haushalt steht in der Vorweihnachtszeit ein Adventkranz oder zumindest ein kleines Gesteck auf dem Tisch. Dank dem Adventkranz-Team der Pfarre Rankweil, das jedes Jahr zum gemeinsamen Adventkranzbinden einlädt, sind die Bewohner von Rankweil in dieser Beziehung bestens eingedeckt. Seit mehr als vierzig Jahren, pünktlich in der Woche vor dem ersten Adventsonntag nimmt die Rankweiler Pfarre dafür das Vereinshaus unter Beschlag. Und so stapelten sich erneut massenhaft Tannenreisige, verteilt auf mehreren Tischreihen. Alle Utensilien, die die Besucher zum Kranzbinden benötigen, wurden bereitgestellt. Neben dem fünfköpfigen Organisationsteam waren rund dreißig weitere ehrenamtliche Helfer der Pfarre Rankweil behilflich. Es entstanden in Windeseile große, kleine, runde oder längliche, schlichte oder moderne Kränze, welche von Kindern bis hin zu Pensionisten gebunden wurden. Erfreulich ist, dass auch viele Kinder in noch jungen Jahren selbst Hand anlegen, um das Kunstwerk dann später zuhause präsentieren zu dürfen. Die Rankweiler Ministranten sorgten für die Verpflegung mit Raclettebrot, Kaffee und Kuchen und verdienen sich damit auch ein paar Euro für die eigene Kasse. Am kommenden Wochenende können die Adventkränze bei allen Gottesdiensten in Rankweil gesegnet werden.VN-TK