Zweifel mehren sich - Sind die PCR-Tests zuverlässig?

Bei zwei am selben Tag durchgeführten Tests kann das Ergebnis unterschiedlich ausfallen - Ein Szenario, von dem in Vorarlberg in den letzten Tagen öfter berichtet wird. VOL.AT hat sich nach den Gründen umgehört.

Wie zuverlässig sind PCR-Tests? Diese Frage stellt sich derzeit. In Vorarlberg gab es in den vergangenen Tagen mehrere Berichte über Fälle, in denen mehrere Tests am gleichen Tag durchgeführt wurden - mit unterschiedlichen Ergebnissen. Ein Test fiel positiv, einer negativ aus.