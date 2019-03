Zweieinhalb Jahre Haft für schweren Raub

Bewaffneter Überfall scheiterte an prall gefülltem Müllsack.

Der 34-Jährige führte bislang ein ordentliches Leben, verdiente als Arbeiter nicht so schlecht. Doch der Mann hat eine kranke Frau und drei Kinder zu versorgen, eines der Kinder ist gesundheitlich sehr angeschlagen. Zudem sucht der Angeklagte regelmäßig Wettlokale auf, im Dezember versuchte er in seinem Stammlokal in Feldkirch einen bewaffneten Raubüberfall. Mit einer geladenen Pistole und vermummt mit einem Schal wartete er vor dem Lokal. Als die Angestellte den Müll rausbringen wollte, deutete er, sie solle hineingehen und ihm Geld geben.