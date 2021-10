Zwei weitere Covid-Tote in Vorarlberg

Am Dienstag verstarben zwei weitere Personen an den Folgen einer Covid-Infektion.

Stand Dienstag 14 Uhr : Am Montag wurden 26 Neuinfektionen verzeichnet (bei 51 Genesungen). Bis Dienstagvormittag kamen 31 weitere hinzu. Damit sind aktuell 452 Personen aktiv mit dem Corona-Virus infiziert. Am Dienstag musste außerdem zweite weitere Todesopfer beklagt werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg am Dienstag erneut leicht gesunken und liegt bei 64,4. Österreichweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 143,6.

Lage in den Spitälern

In den Spitälern Vorarlbergs sind zuletzt am Dienstag zwei weitere Person im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Damit sind insgesamt 323 Personen in Vorarlberg am oder mit dem Coronavirus verstorben.