Am Montag starben zwei weitere Personen an oder mit dem Coronavirus.

Am Montag starben zwei weitere Personen an oder mit dem Coronavirus. ©AFP

Am Montag starben zwei weitere Personen an oder mit dem Coronavirus. ©AFP

Zwei weitere Corona-Todesopfer in Vorarlberg

Am Montag sind in Vorarlberg zwei weitere Personen an oder mit dem Coronavirus gestorben.

Stand Montag 16 Uhr: Seit Sonntagmitternacht wurden in Vorarlberg 38 Neuinfektionen registriert, dem gegenüber stehen 65 Genesungen.

Die Zahl der aktiv SARS-CoV-2-Infizierten ist auf 530 Personen angestiegen. Am Montag gibt es zwei weitere Todesopfer zu beklagen. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 verstarben in Vorarlberg 265 Personen an oder mit dem Virus.

Situation in den Spitälern

Von den landesweit 52 Intensivbetten waren am Montag nur noch drei von Corona-Patienten belegt. Insgesamt wurden 29 Corona-Erkrankte stationär betreut.

Leicht gesunken ist die Zahl der infizierten Krankenhausbeschäftigten (8), und jene der Mitarbeiter (9), die sich als Kontaktpersonen in Quarantäne befanden.



Zahlen aus den Bezirken

Zahlen aus den Gemeinden

Sieben-Tages-Inzidenzen

Stand Montag 14 Uhr