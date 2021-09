Zwei weitere Corona-Todesfälle in Vorarlberg

Bis Dienstagnachmittag wurden 67 Neuinfektionen verzeichnet, zudem mussten zwei weitere Todesfälle beklagt werden.

Stand Dienstag 16 Uhr : Bis Dienstagnachmittag wurden 67 Neuinfektionen hinzu. Dem gegenüber stehen 70 Genesungen. Insgesamt sind derzeit 813 Personen in Vorarlberg als Corona-positiv gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg am Dienstag deutlich gestiegen und liegt aktuell bei 147. Österreichweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 158,6.

Lage in den Spitälern

Es sind derzeit elf Mitarbeitende Corona-positiv getestet, drei Mitarbeitende sind in Quarantäne.

Aktuell gelten 813 Personen in Vorarlberg als aktiv positiv.

Am Dienstag mussten zweite weitere Covid-Todesopfer beklagt werden. Die Zahl der mit oder am Virus gestorbenen Personen in Vorarlberg liegt aktuell bei 314.