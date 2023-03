Zwei Wanderer mit Hubschrauber gerettet

Die Crew der Libelle Vorarlberg musste am Nachmittag des 20.03.2023 zwei Wanderer im Bereich des Alpkopfs in Dornbirn Ebnit bergen, nachdem diese selber nicht mehr weitergekommen waren.

Zwei 22-jährige deutsche Staatsangehörige führten von ihrem Urlaubswohnsitz in Dornbirn Ebnit eine Wanderung auf den Alpkopf durch. Dabei unterschätzten die Wanderer die um diese Jahreszeit herrschende Schneelage in diesen Höhen, liefen aber trotzdem auf dem ihnen bekannten Sommerweg in Richtung Gipfel. Als die Männer im immer tiefer und nasser werdenden Schnee nicht mehr weiter kamen und zudem neben ihnen mehrere kleinere Schneerutsche im steilen Gelände abgingen, trauten sich diese nicht mehr weiter und alarmierten die Rettungskräfte.