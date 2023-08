Zwei Wälderderbys mit verkehrten Vorzeichen

In Egg und Bezau gehen interessante Partien über die Bühne.

Egg. Wenn am kommenden Samstag, 2. September um 17 Uhr der FC Brauerei Egg und der Zima FC Rotenberg in der Junkerau aufeinandertreffen, dachten zu Saisonbeginn wohl nur wenige Fußballexperten, dass die Mittelwälder als Favorit in dieses Derby gehen würden. Die Truppe von Trainer Murat Gerdi steht nämlich nach drei Runden mit sieben Zählern da und liegt ungeschlagen auf Rang zwei der VN.at-Eliteliga, punktegleich mit Tabellenführer Admira Dornbirn. Das Team von Coach Klaus Nussbaumer ziert hingegen als einzige noch punktelose Mannschaft das Tabellenende. Die Egger dürfen sich zu diesem brisanten Duell einen regelrechten Zuschaueransturm erwarten.