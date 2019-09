Zwei Wälderderbys auf einen Streich

Bezau empfängt Bizau und Alberschwende gastiert in Andelsbuch.

Bezau/Andelsbuch. Das kommende Wochenende müssen sich die Bregenzerwälder Fußballfans dick im Kalender anstreichen, kommt es doch gleich zu zwei Vorarlbergliga-Derbys. Am Samstag, 7. September wird um 17 Uhr das Nachbarschaftsduell zwischen dem Wälderhaus VfB Bezau und dem Kaufmann Bausysteme FC Bizau angepfiffen, tags darauf lädt der Oberhauser & Schedler Bau FC Andelsbuch ab 11 Uhr zur Matinee gegen den FC Sohm Alberschwende.

Besonders viel Brisanz birgt das „Revierduell“ der beiden Hinterwald-Teams, geht man doch im Nachwuchs und bezüglich der 1b-Team schon seit längerem gemeinsame Wege. Unter anderem deshalb blicken auch mehrere Kicker auf eine Vergangenheit beim Gegner zurück. Die Bezauer mussten sich nach dem Sieg in Alberschwende und dem Heimremis gegen Egg zuletzt in Schruns mit 1:2 geschlagen geben, wobei der Siegestreffer für die Montafoner erst in letzter Sekunde fiel.